POL-VB: Heckscheibe eingeschlagen, Außenspiegel beschädigt, Diebe entwenden Staubsauger von Ladefläche, Kennzeichen gestohlen

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 25.01.2017

Heckscheibe eingeschlagen Alsfeld/Altenburg - Auf einem Parkplatz einer Firma für Steigsysteme in der Straße "Am Kreuzweg" in Alsfeld/Altenburg schlugen unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 6:45 Uhr und 12 Uhr an einem grauen Seat die Heckscheibe ein. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Außenspiegel beschädigt Antrifttal/Seibelsdorf - An einem roten VW/Polo beschädigten unbekannte Täter den linken Außenspiegel am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 21 Uhr im Vockenröder Weg in Antrifttal/Seibelsdorf. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Diebe entwenden Staubsauger von Ladefläche Mücke - Von der Ladefläche eines Aufliegers entwendeten vermutlich zwei unbekannte Täter am Dienstag, gegen 23:45 Uhr, mehrere Kartons mit Staubsauger der Marke "Thomas" auf dem Parkplatz "Hegberg" an der Bundesautobahn A5. Der Rastplatz an der A5 liegt in Fahrtrichtung Basel. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem weißen Fiat/Ducato. An dem Fahrzeug sollen Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben BI-??? oder RI-??? angebracht gewesen sein. Nach Angaben eines Zeugen sollen sich die beiden Tatverdächtigen in russischer Sprache unterhalten haben. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichen gestohlen Alsfeld - Unbekannte Täter stahlen von einem schwarzen Ford/Fiesta das hintere Kennzeichen VB-WU 19 in der Straße "Kirchplatz" in Alsfeld, zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 10 Uhr. Die Diebe holten das Zulassungsschild aus der Halterung heraus und nahmen es mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

