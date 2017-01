POL-VB: Reifen platt gestochen, Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 24.01.2017

Reifen platt gestochen Alsfeld - Auf dem Gelände der Evangelischen Dekanatsstelle in der Altenburger Straße in Alsfeld stachen unbekannte Täter, zwischen Freitag und Montagmorgen an zwei abgestellten Fahrzeugen jeweils einen Reifen platt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Autofahrer unter Drogeneinfluss Lauterbach - Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer seines Pkw erwischten Beamte der Lauterbacher Polizei am Montagabend in Lauterbach. Während einer Verkehrskontrolle kam bei den Polizisten die Vermutung auf, dass der 27-jährige Fahrer Rauschgift eingenommen haben könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Der Mann aus dem Wetteraukreis musste sein Auto stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ordnungshüter erstatteten gegen ihn eine Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell