POL-VB: Gartenhütten abgebrannt

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 24.01.2017

Gartenhütten abgebrannt Alsfeld - In einer Alsfelder Gartenkolonie in der Carl-Metz-Straße brannten auf zwei unterschiedlichen Grundstücken am heutigen Dienstagmorgen, gegen 3:10 Uhr die Gartenhütten, nieder. An einer der Brandstellen griff das Feuer auf ein Nachbargrundstück über und beschädigte hier einen weiteren Schuppen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brände löschen und so noch weiteren Schaden verhindern. Es ist zu vermuten, dass die beiden Hütten angezündet worden sein könnten. Die Kriminalpolizei Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Brandschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Um Hinweise, die zur Klärung der Brände beitragen könnten, bittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

