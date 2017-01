POL-VB: Schwerer Verkehrsunfall, eine Person tödlich verletzt (Abschlussbericht)

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 24.01.2017

Schwerer Verkehrsunfall, eine Person tödlich verletzt Wartenberg - Um kurz nach 7 Uhr ereignete sich heute Morgen auf der Bundesstraße B254 zwischen den Ortschaften Landenhausen und Angersbach ein schwer Verkehrsun-fall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein Pkw war aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Lkw frontal zusammengestoßen. Für die Person aus dem Pkw kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Die B254 ist zurzeit voll gesperrt. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, ist noch nicht abzusehen.

Es wird nachberichtet.

Abschlussbericht: Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wartenberg befuhr die Bundesstraße B254 von Angersbach kommend in Richtung Landenhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Kleinwagen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 52-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen und kam mit dem Notarzt und Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. An den total beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa Einhunderttausend Euro. Die Fahrbahn war wegen der Bergung der Fahrzeuge und zum Binden von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Feuerwehr über rund vier Stunden gesperrt Den Verkehr leitete die Polizei weiträumig um.

Wolfgang Keller, PHK

