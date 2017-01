POL-VB: Zwei Unfallfluchten mit gestohlenem Auto, Randalierer beschädigen Autos, Werkzeuge gestohlen

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 23.01.2017

Nieder-Ofleiden/Schweinsberg/Rüdigheim - Zwei Unfallfluchten mit gestohlenem Auto

Mit einem in der Bergstraße in Nieder-Ofleiden gestohlenen blau/grauen Chevrolet Kalos verursachte der mutmaßliche Täter am Sonntag, 22. Januar auf der Landstraße 3973 gleich zwei Verkehrsunfälle und flüchtete jeweils vom Unfallort. Der erste Unfall war gegen 09.10 Uhr am Ortsausgang von Nieder-Ofleiden nach Schweinsberg. Der Fahrer, der schon im Ort drängelte, überholte den vorausfahrenden schwarzen Opel Astra und berührte ihn dabei hinten links. Am Opel entstand dabei ein Schaden von mindestens 700 Euro. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter. Zwar fuhr der Astra hinterher, jedoch verlor man den Vorausfahrenden kurzfristig aus den Augen. Wenig später sahen die Opelinsassen den Kalos wieder. Er lag hinter Rüdigheim an der Einmündung der Landstraße 3073 zum Feldweg "Zur Grotte" auf der Seite. Das Auto war den Spuren nach in der Kurve von der Straße abgekommen durch den Graben gefahren und hat sich überschlagen. Der mutmaßliche Fahrer stand neben dem rundum beschädigten Auto flüchtete dann aber ins Wohngebiet von Rüdigheim und verschwand. Die Polizei fand in dem wirtschaftlich total beschädigten Wrack einen Rucksack und darin eine geringe Menge von Betäubungsmitteln. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 31-jährigen Mann. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Wem ist der blau/graue Chevrolet Kalos mit dem Marburger Kennzeichen am Sonntag, 22. Januar zwischen Nieder-Ofleiden und Amöneburg Rüdigheim noch aufgefal-len? Wer hat den Diebstahl in der Bergstraße, bei dem die Tatzeit nicht sicher feststeht, beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Randalierer beschädigen Autos Alsfeld - Unbekannte Randalierer beschädigten in der Altenburger Straße in Alsfeld zwischen Freitag, 23:50 Uhr und Samstag, 8 Uhr drei Autos. Bei allen Pkws, einem blauen Renault, einem weißen Fiat und einem schwarzen Seat/Ibiza hatten die Unbekannten mehrere Scheibenwischer verbogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Werkzeuge gestohlen Grebenau - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 14. Januar, 16 Uhr und dem 15. Januar, 15 Uhr, aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hersfelder-Tor" mehrere Werkzeuge. Das Diebesgut, ein Trennschleifer der Marke "Makkita" und zwei Handkreissägen haben einen Wert von circa 1200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

