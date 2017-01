POL-VB: Aufmerksamer Zeuge erwischt Dieb auf frischer Tat

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 20.01.2017

Aufmerksamer Zeuge erwischt Dieb auf frischer Tat Lauterbach - Ein aufmerksamer Zeugen erwischte am Donnerstagabend einen Dieb auf frischer, als dieser Leergut von dem Gelände der Lauterbacher Brauerei entwendete und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 32-jährige Täter aus dem Schlitzerland hatte sechs 12er-Kisten zum Abtransport auf der Mauer bereitgestellt und flüchtete anschließend mit seiner Beute von der Adolf-Spieß-Straße in Richtung Rimloser Straße. Doch der Langfinger hatte nicht lange was von seiner sichergeglaubten Beute. Der Zeuge, der alles beobachtet hatte, stoppte den Täter und übergab ihn der zwischenzeitlich alarmierten Streife. Gegen den Beschuldigten erstatteten die Ordnungshüter eine Anzeige wegen Diebstahl geringwertiger Sachen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 20 Euro.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell