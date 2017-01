POL-VB: Einbrecher entwendeten Zigaretten

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 19.01.2017

Einbrecher entwendeten Zigaretten Herbstein - Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 1:25 Uhr, entwendeten aus einem Lebensmittelmarkt in der Hessenstraße in Herbstein unbekannte Einbrecher eine bisher nicht bekannte Anzahl von Zigaretten. Die Täter schlugen an einer Tür eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Anschließend räumten sie das Regal mit den Tabakwaren leer. Danach flüchteten sie mit einem dunklen Pkw in Richtung Lauterbach vom Tatort. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

