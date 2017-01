POL-VB: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 18.01.2017

Versuchter Einbruch in Wohnhaus ALSFELD - Unbekannte versuchten in der Zeit von Sonntag bis Dienstagmorgen über die Terrasse in ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße einzudringen. Sie scheiterten mit ihrem Vorhaben und verließen unerkannt den Tatort. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei in Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 9 74 - 0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

