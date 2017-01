POL-VB: Einbrecher scheitern an Haustür, Reifen platt gestochen, Wachsamer Zeuge verhindert Dieseldiebstahl

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 16.01.2017

Einbrecher scheitern an Haustür Mücke/Nieder-Ohmen - Unbekannte Einbrecher versuchten eine Haustür eines Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Mücke/Nieder-Ohmen in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Freitag, 13 Uhr auf zu hebeln. Es war ihnen aber nicht gelungen, die Tür gewaltsam zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Reifen platt gestochen Alsfeld/Altenburg - An einem schwarzen Ford stachen unbekannte Täter zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 11 Uhr im Alsfelder Stadtteil Altenburg den rechten Hinterreifen platt. Der Pkw stand zur Tatzeit in der Lauterbacher Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wachsamer Zeuge verhindert Dieseldiebstahl Alsfeld - Einem wachsamen Zeugen aus der Ernst-Arnold-Straße in Alsfeld ist es vermutlich zu verdanken, dass Dieseldiebe Donnerstagnacht ihr Unwesen treiben konnten. Dem aufmerksamen Beobachter, dessen Wohnviertel in letzter Zeit häufig von Wohnungseinbrüchen betroffen war, fiel ein ihm verdächtig erscheinendes Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen in seiner Straße auf. Aus dem Wagen waren drei Personen ausgestiegen. Nach einem kurzen Gespräch stieg einer aus der Personengruppe wieder ein, die beiden anderen liefen in Richtung eines Autohauses in der Schwabenröder Straße davon. Der Wagen fuhr hinter her. Aufgrund seiner Beobachtung verständigte der Mann über Notruf sofort die Polizei Zwei eingesetzte Zivilstreifen der Alsfelder Polizei konnten kurz darauf in der Schwabenröder Straße die beiden "Fußgänger" sowie das Auto anhalten und kontrollieren. Während der Kontrolle fanden die Beamten bei einem eine Taschenlampe und Arbeitshandschuhe, die stark nach Diesel rochen. In dem Pkw entdeckten die Fahnder einen zusätzlich eingebauten Tank und Aufbruchswerkzeuge, die zum Öffnen von Tankbehältern und Kraftfahrzeugen geeignet sind. Die aus Osteuropa stammenden Personen wurden daraufhin mit zur Dienststelle genommen. Die Werkzeuge und die Handschuhe stellten die Polizeibeamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Osteuropäer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei vermutet, dass das Trio auf dem Gelände des Autohauses aus Fahrzeugen Diesel oder andere Gegenstände stehlen wollte. Aber mit Hilfe des Zeugen konnte dieses Vorhaben wohl verhindert werden.

