POL-VB: Planenschlitzer entwenden Bettwäsche

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 11.01.2017

Planenschlitzer entwenden Bettwäsche Region - Auf der Rastanlage "Berfa" an der Bundesautobahn A5 Richtung Frankfurt entwendeten unbekannte Planenschlitzer von der Ladefläche eines Lkw Bettwäsche und T-Shirts zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 3:15 Uhr. Die Diebe schnitten zuerst die Plane des Aufliegers auf und gelangten so an ihre Beute. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell