POL-VB: Farbschmiererei, Scheinwerfer beschädigt

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 05.01.2017

Farbschmiererei Schotten - Die Turnhalle der Grundschule Schotten in der Vogelsbergstraße beschädigten unbekannte Täter mit schwarzer Farbe zwischen dem 29.12.2016 und 2.1.2017. Neben einigen Zeichen und Buschstaben sprühten die Unbekannten auch ein Hakenkreuz auf die Halle. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Scheinwerfer beschädigt Lauterbach - In der vergangenen Woche beschädigten unbekannte Täter zwischen dem 29. und 31.12.2016 den rechten Scheinwerfer an einem silbernen Pickup in der Alexander-Stöpler-Straße in Lauterbach. An dem Fahrzeug der Marke Nissan entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

