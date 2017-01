POL-VB: Silvesterjoint wirkt nach, Kennzeichendiebstahl

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 03.01.2017

Silvesterjoint wirkt nach Alsfeld - Für einen 18-jährigen Autofahrer aus dem Vogelsbergkreis wird ein Joint, den er an Silvester geraucht hatte, noch Nachwirkungen haben. Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in Alsfeld hielten Polizeibeamte den 18-Jährigen an. Während der Kontrolle kam bei den Ordnungshütern die Vermutung auf, dass der Fahrer Drogen eingenommen haben könnte. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Zudem gab der junge Mann zu, dass er an Silvester einen Joint geraucht habe. Die Konsequenzen seines Drogenkonsums hat er nun selbst zu tragen. Als erstes musste er sein Auto er stehen lassen und die Beamten nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet ferner eine Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Führerscheinstelle bekommt auch eine Mitteilung.

Kennzeichendiebstahl Alsfeld - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, stahlen unbekannt Täter zwischen dem 6.6.2016 und 23.12.2016 auf dem Gelände eines Autohändlers in der Schwabenröder Straße von einem VW Polo R6 die beiden Kennzeichen MA-TN 700. Zudem nahmen die Diebe aus dem wegen eines Unfallschadens dort abgestellten Autos auch eine SD-Card aus einem fest installierten Navigationsgerät mit. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

