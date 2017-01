POL-VB: Brandursache überhitztes Fett

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 02.01.2017

Brandursache überhitztes Fett Herbstein/Stockhausen - Zu heiß gewordenes Fett in einem Topf auf einem Herd setzte vermutlich eine Dunstabzugshaube in einem Asylbewerberheim in Berggasse im Hersteiner Stadtteil Stockhausen heute, gegen 12 Uhr, in Brand. Ein herbeigeeilter Nachbar löschte mit einem Feuerlöscher die Flammen, zog sich dabei jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte den 57-Jährigen vor Ort. Die Feuerwehr war ebenfalls an der Einsatzstelle. Der Schaden beträgt rund 250 Euro.

Wolfgang Keller, PHK

