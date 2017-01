POL-VB: Pkw-Türschloss und Scheibenwischer beschädigt, Einbruch gescheitert, Lamm gestohlen, Altkleidercontainer brannte

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 02.01.2017

Pkw-Türschloss und Scheibenwischer beschädigt Lauterbach - Unbekannte Täter beschädigten in der Rimloser Straße in Lauterbach an einem schwarzen Mercedes das Schloss der Fahrertür und an einem silbern Peugeot einen Scheibenwischer. Zwischen dem 15. und 31. Dezember 2016 versuchten die Täter das Türschloss an dem Mercedes vermutlich aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelungen war. Auf dem Parkplatz des ehemaligen Holzwerkes verbogen die Unbekannten an dem Peugeot einen Wischer zwischen dem 28. und 30.12.2016. Ob die beiden Taten auf das Konto von ein und denselben Täter gehen, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch gescheitert Alsfeld - Ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schwabenröder Straße in Alsfeld durch unbekannte Täter scheiterte am Freitag, zwischen 10:20 Uhr und 14:40 Uhr. Die Einbrecher versuchten eine Wohnungstür mit Gewalt zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Lamm gestohlen Lauterbach/Maar - Aus einem Pferch in der Feldgemarkung Lauterbach/Maar unterhalb des "Bil", indem eine Schafherde gehalten wird, stahlen unbekannte Täter ein Lamm in der Silvesternacht zwischen 17 Uhr und 10 Uhr. Das schlachtreife Tier hat einen Wert von circa 120 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Altkleidercontainer brannte Herbstein/Stockhausen - Am Neujahrsmorgen, gegen 5 Uhr, brannte im Mühlweg im Herbsteiner Stadtteil Stockhausen ein Altkleidercontainer. Die alarmierte Feuerwehr aus Stockhausen konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand ein Schaden von rund Eintausend Euro. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell