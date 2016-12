POL-VB: Turnhallentür beschädigt Glasschiebedach beschädigt

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 29.12.2016

Turnhallentür beschädigt ALSFELD - Unbekannte beschädigten über die Weihnachtsfeiertage die Hintereingangstür der TVA-Turnhalle in der Jahnstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Glasschiebedach beschädigt LAUTERBACH - Am Dienstag, gegen 18 Uhr musste die Halterin eines roten Opel Corsa feststellen, dass eine unbekannte Person ein Loch in das Glasschiebedach geschlagen hatte. Der PKW war auf dem Bedienstetenparkplatzes eines Baumarktes "An der Gall" abgestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

