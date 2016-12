POL-VB: Brand in Grebenhain - Abschlussmeldung

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 28.12.2016

Brand in Grebenhain - Abschlussmeldung Der Brand ist fast gänzlich gelöscht. Reste des ausgebrannten Dachstuhls sollen abgetragen werden, um Glutnester zu bekämpfen und Nachlöscharbeiten durchführen zu können. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand aus bislang ungeklärter Ursache im unbewohnten Dachstuhl ausgebrochen. Die Ermittlungen dazu dauern an und werden heute nicht abgeschlossen werden können, da eine Begehung der Brandstelle vorerst nicht möglich ist. Personen wurden nicht verletzt. Feuerwehr und DRK sind mit ca. 80 Kräften im Einsatz. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Feuerwehr wird die Sperrung der Hauptdurchfahrtsstraße (B 275) noch mindestens zwei Stunden andauern.

Brand in Grebenhain - Erstmeldung von 08:57 Uhr Grebenhain - Die Leitstelle Vogelsberg meldete gegen 08:00 Uhr einen Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße in Grebenhain. Das schiefergedeckte Dach brennt in voller Aus-dehnung. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenso eine Streife der Polizeistation Lauterbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befinden sich keine Per-sonen mehr im Objekt. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen. Die Ortsdurchfahrt ist voll gesperrt. Der Verkehr wird derzeit abgeleitet, eine Rundfunk-warnmeldung ist veranlasst.

