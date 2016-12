POL-VB: Brand in Grebenhain - Erstmeldung

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 28.12.2016

Brand in Grebenhain - Erstmeldung Grebenhain - Die Leitstelle Vogelsberg meldete gegen 08:00 Uhr einen Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße in Grebenhain. Das schiefergedeckte Dach brennt in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenso eine Streife der Polizeistation Lauterbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befinden sich keine Personen mehr im Objekt. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen. Die Ortsdurchfahrt ist voll gesperrt. Der Verkehr wird derzeit abgeleitet, eine Rundfunkwarnmeldung ist veranlasst.

