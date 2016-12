POL-VB: Kennzeichendiebstahl PKW beschädigt Einbruch in Gartenhütte Weiter Wohnungseinbrecher unterwegs

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 27.12.2016

Kennzeichendiebstahl ALSFELD - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Montagmittag beide Kennzeichen von einem blauen Corsa. Der PKW mit den Kennzeichen VB-W 101war in der Robert-Hoffmann Straße abgestellt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei in Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

PKW beschädigt SCHOTTEN - In der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag beschädigten Unbekannte in der Lindenstraße in Eschenrod einen weißen Renault-Kangoo an dessen hinterem rechten Kotflügel. Zudem waren die beiden Briefkästen an der Hofmauer mit Sand vollgestopft. Es ist zu vermuten, dass für die Tat Gäste des Eschenröder Weihnachtstanzes, der 50 Meter entfernt stattfand, verantwortlich waren. Der Sachschaden wird auf circa 350 Euro geschätzt. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 64 00) 98909-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Gartenhütte SCHLITZ - Im Jubiläumslindenweg überstiegen Unbekannte einen Maschendrahtzaun, brachen das Vorhängeschloß auf und entwendeten einen Rasenmäher und eine Motor-sense im Wert von etwa 300 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Oktober und dem 23. Dezember 2016. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 1647 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Weiter Wohnungseinbrecher unterwegs Im Kirtorfer Ortsteil Heimertshausen brachen Unbekannte im Zeller Weg eine Verandatür eines derzeit unbewohnten Bungalows auf und durchsuchten alle Räume. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr und Freitagmorgen. Ob etwas ent-endet wurde steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa. 500 Euro.

Ebenfalls ein leerstehendes Haus "Im Junkergarten" in Alsfeld war Ziel eines Einbruchs, der sich zwischen dem 16.12. und dem 24.12.16 ereignete. Offenbar wurde nichts entwendet, aber ein Schaden von circa 100 Euro angerichtet.

Aus einem Wohnhaus in der Lessingstraße in Alsfeld erbeutete Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag Münzen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Am Montagabend, gegen 20.15 Uhr machten sich zwei dunkel gekleidete Personen, die Sturmhauben trugen, an der Tür des Wintergartens eines Einfamilienhauses in der Forsthausstraße in Altenburg zu schaffen. Dabei wurden sie von dem Hauseigentümer überrascht und ergriffen die Flucht in Richtung Lauterbacher Straße. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Kriminalpolizei in Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell