POL-VB: Einbruch in Firma, Mähdrescher und Traktor beschädigt, Netzwerkkabel gestohlen, Mann belästigt junge Frau

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 23.12.2016

Einbruch in Firma Freiensteinau - In eine Firma für Haustechnik brachen unbekannte Täter, zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr, in der Straße "Auf dem Brühl" in Freiensteinau ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher Aktenschränke und entwendeten daraus zwei Geldkassetten. Zudem nahmen sie noch eine Registrierkasse mit. Die Ganoven erbeuteten rund Einhundert Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Mähdrescher und Traktor beschädigt Gemünden (Felda)/Burg-Gemünden - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter die Motoren eines Mähdreschers und eines Traktors zwischen dem 1. August 2016 und 30. September 2016 in Gemünden/Burg-Gemünden beschädigt. Die landwirtschaftlichen Maschinen standen im Tatzeitraum auf einem Anwesen in der Bleidenröder-Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 14000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Netzwerkkabel gestohlen Lauterbach - Von der Baustelle am Rathaus in Lauterbach stahlen unbekannte Täter einige Meter Netzwerkkabel zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch 7 Uhr. Die Unbekannten durchtrennten die schon fertig verlegten Kabel und nahmen sie mit. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Mann belästigt junge Frau Lauterbach - Ein unbekannter Mann belästigte eine junge Frau am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr in der Straße "Am Brennerwasser" in Höhe der alten Molkerei in Lauterbach. Der Unbekannte kam der 18-Jährigen, die vom Bahnhof herkam, entgegengelaufen und sprach sie an. Fast im gleichen Moment packte er die Frau, umarmte sie und küsste sie gegen ihren Willen auf ihren Mund. Die Geschädigte schubste daraufhin den Täter weg. Als der Verdächtige wieder auf sein Opfer zugehen wollte, kam zeitgleich ein Auto vorbei gefahren. Aufgrund der Situation ergriff er die Flucht und rannte in Richtung Bahnhof davon. Der Tatverdächtige soll circa 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze gelockte Haare und eine dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einem braunen Parka. Eventuell könnten der oder die Insassen des Pkws zu Klärung der Straftat beitragen. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

