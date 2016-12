POL-VB: Einbruch in Wohnhaus, Trickdiebe erbeuten 50-Euro-Scheine, Ladentür beschädigt, Weihnachtsbaum gestohlen, Schlechter Scherz mit Softairwaffen

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 22.12.2016

Einbruch in Wohnhaus Alsfeld - In ein Wohnhaus in der Virchowstraße in Alsfeld brachen unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 15:45 Uhr und 18:30 Uhr ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Die Einbrecher entwendeten aus dem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke. Der Wert des Diebesgutes dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Trickdiebe erbeuten 50-Euro-Scheine Alsfeld - Ein Trickdiebpärchen erbeutete in einem Optikergeschäft in der Mainzer Gasse in Alsfeld am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr Bargeld in Höhe von 350 Euro. Das Pärchen hatte sich ein Brillenputztuch herausgesucht und wollte an der Kasse die Ware bezahlen. Hierbei lenkte der männliche Täter einen Angestellten unter dem Vorwand ab, dass er bestimmte 50-Euro-Scheine suchen würde. Beim Nachsehen war es dem Ganoven gelungen, unbemerkt aus dem Bündel sieben Scheine zu stehlen. Bis der Verlust bemerkt wurde, waren die Trickdiebe schon verschwunden. Der Haupttäter soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,90 Meter und 1,95 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige Figur und schwarze Haare. Seine Begleiterin war um die 50 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Sie war ebenfalls von kräftiger Gestalt. Vom äußeren Erscheinungsbild könnten beide indischer Herkunft gewesen sein. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Ladentür beschädigt Lauterbach - Ein unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch, gegen 10 Uhr, die Ladentür eines Friseurgeschäftes in der Straße "Am See" in Lauterbach. Nachdem der Mann bedient worden war, kam es zu Unstimmigkeiten über die erbrachte Dienstleistung. Daraufhin wurde der "Kunde" gebeten, das Geschäft zu verlassen. Als er dann draußen war, beschädigte der Verdächtige an der Eingangstür die Glasscheibe und konnte sich unerkannt vom Tatort entfernen. Der Mann soll zwischen 25 Jahre und 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte mittelblonde Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Stepp-Jacke, blauer Jeans und braunen Schuhen. Der gut gekleidet Herr sprach mit russischem Akzent und hatte blaue Augen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Weihnachtsbaum gestohlen Lauterbach/Wallenrod - Einen Weihnachtsbaum stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 Uhr und 10 Uhr von einem Grundstück in der Straße "Am Eisenberg" im Lauterbacher-Stadtteil Wallenrod. Die Diebe gingen auf dem Anwesen zur Terrasse und nahmen den Baum mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Schlechter Scherz mit Softairwaffen Lauterbach - Einen schlechten Scherz erlaubten sich am Mittwochmittag zwei Jugendliche auf dem Busbahnhof in Lauterbach. Die beiden polizeibekannten Jungen zielten mit Sofairwaffen auf Passanten sowie vorbeifahrende Autofahrer und versetzten dabei die Betroffenen in Angst und Schrecken. Zeugen meldeten den Verfall der Lauterbacher Polizei. Den eingesetzten Beamten gelang es, die beiden 14-Jährigen aus Lauterbach festzunehmen und brachten sie zur Dienststelle. Die Waffen stellten die Ordnungshüter sicher und nach Abschluss der vorläufigen Ermittlungen wurden sie wieder entlassen. Gegen die Beiden erstatteten die Ermittler Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Wolfgang Keller, PHK

