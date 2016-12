POL-VB: Haustür beschädigt, Diebstahl aus Pkw

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 21.12.2016

Haustür beschädigt FREIENSTEINAU - Unbekannte Täter beschädigten am Montag zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr eine Glasscheibe an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Obergasse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 971 - 0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Diebstahl aus Pkw SCHOTTEN - Ein rotes Lederportemonnaie entwendeten unbekannte Täter aus einem silbernen Fiat am Sonntag, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15:45 Uhr. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz "Steinbruch" am Hoherodskopf. Die Täter schlugen die Autoscheibe ein und gelangten so an ihre Beute, die im Fußraum lag. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Rückfragen an: Wolfgang Keller, PHK

