POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Bereits am Mittwoch, den 03.05.2017, kam es in der Zeit von circa 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu mehreren Diebstählen in einem Altenwohnheim auf der Husemannstraße. Als die Bewohner der Einrichtung beim Abendessen im Speiseraum saßen, betrat ein bislang unbekannter Mann das Altenwohnheim und begab sich in die dritte Etage der Einrichtung. Dort entwendete er Wertgegenstände aus mehreren Bewohnerzimmern. Der Unbekannte ist circa 180 cm groß, schlank und hat kurze, dunkelblonde Haare. Die Raumüberwachungskamera der Einrichtung filmte ihn. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 - 8212 (Kriminalkommissariat 22) oder - 8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell