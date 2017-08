POL-GE: Einbruch in Gesamtschule - ein Täter festgenommen

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, den 08.08.2017 gegen 22:40 Uhr, löste ein Einbruchalarm einen Polizeieinsatz an der Gesamtschule an der Bochumer Straße, im Stadtteil Ückendorf aus. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass eine Doppelflügeltüre am Schulgebäude aufgebrochen und im Inneren mindestens ein Raum durchwühlt worden war. In unmittelbarer Tatortnähe nahmen die Beamten einen 20-jährigen Tatverdächtigen aus Gelsenkirchen fest. Ein Komplize floh unerkannt. Der Festgenommene wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

