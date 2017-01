POL-GE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in der Resser Mark schwerverletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 29.01.2017, gegen 13:45 Uhr, wollte eine 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von einem Schulgelände auf die Burgsteinfurter Straße fahren. Sie ließ einen Kradfahrer passieren, der auf der Burgsteinfurter Straße unterwegs war. Als sie danach nach rechts in die Burgsteinfurter Straße einfahren wollte, nahm sie vor ihrem Fahrzeug "etwas helles" wahr und bremste sofort ab. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Die 56-Jährige stieg sofort aus ihrem Fahrzeug und sah eine 84-jährige Fußgängerin vor ihrem Wagen am Boden liegen. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 6241 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle).

