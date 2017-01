POL-GE: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall in Ückendorf schwerverletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 27.01.2017, gegen 07:50 Uhr, wollte ein 41-jähriger Bochumer mit seinem Wagen von der Osterfeldstraße nach links in die Görresstraße abbiegen. Eine 28-Jährige Rollerfahrerin, die auf der Osterfeldstraße in Richtung Ückendorfer Platz unterwegs war, kam ins Schleudern, stürzte und rutschte mit ihrem Roller in den stehenden Wagen des 41-Jährigen. Ein Notarzt behandelte die schwerverletzte Rollerfahrerin am Unfallort. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell