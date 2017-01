POL-GE: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen zum Brand im Bergmannsheil Krankenhaus am 29.01.2017:

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 29.01.2017, kam es um 00:22 Uhr im Krankenhaus Bergmannsheil in Gelsenkirchen zu einem Brand in einem Patientenzimmer. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand entzündete eine 65-jährige Patientin in einem offenbar verwirrten Zustand die Gardine des Zimmers, das sie alleine belegte. Der Brandmeldealarm löste aus, sodass die Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beschränkt sich auf die Einrichtungsgegenstände des Patientenzimmers. Die Brandverursacherin wurde unmittelbar nach dem Brandgeschehen in das psychiatrische Krankenhaus verlegt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell