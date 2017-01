POL-GE: Zeugen gesucht - Kinder in Buer belästigt

Gelsenkirchen (ots) - Am 29.01.2017, in der Zeit zwischen 15:00 - 17:00 Uhr, kam es auf dem Schulhof des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Buer zu einer Belästigung von Kindern. Drei Kinder in einem Alter zwischen 10 - 13 Jahren hielten sich auf dem Schulhof auf. Eine unbekannte männliche Person sprach die drei an und gab vor, eine Umfrage durchzuführen. Als das Trio zustimmte, teilte der Unbekannte Zettel mit Fragen aus. Die Fragen hatten zum Teil einen sexuellen Hintergrund. Nachdem der Mann die Fragebögen eingesammelt hatte, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Kinder beschrieben den Mann wie folgt: ca. 170 bis 180cm groß, normale Figur, ca. 50 Jahre alt, dunkle Haare, evtl. grau meliert. Er trug wahrscheinlich einen dunklen Vollbart, eine Winterjacke unbekannter Farbe und eine blaue Jeanshose. Er führte einen schwarzen, evtl. schwarz-grauen Rucksack mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/ oder dem flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder -8240 (Kriminalwache). In diesem Zusammenhang ein Appell der Gelsenkirchener Polizei: Sprechen Sie mit ihren Kindern über solche Zwischenfälle, die leider immer wieder vorkommen. Geben Sie Ihnen folgende Tipps mit auf den Weg: 1. Nicht allein mit den fremden Personen bleiben! 2. Die Polizei rufen! 3. Andere Passanten um Hilfe bitten! 4. Einen belebten Ort aufsuchen! 5. Den Eltern von dem Zwischenfall erzählen! Kommen Sie mit Ihren Kindern nach solchen Vorfällen immer zur Polizei, denn nur wenn wir davon Kenntnis haben können wir dagegen vorgehen!

