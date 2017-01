POL-GE: Unfall nach Verfolgungsfahrt

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 29.01.2017, gegen 03.40 Uhr, wollten die Beamten eines Funkstreifenwagens auf der Wilhelminenstraße einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Hans-Böckler-Allee. Als er an der Grothusstraße nach links abbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab, streifte einen Schildermast und prallte gegen eine Hauswand. Danach flüchtete der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Er wurde im Rahmen von Ermittlungen in Gladbeck angetroffen. Nach ersten Feststellungen handelt es sich bei dem Fahrer um einen 15-jährigen Gladbecker, der sich unbemerkt in den Besitz der Fahrzeugschlüssel gebracht hat. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weitere Motive für die Flucht waren nicht erkennbar. Weil er über Schmerzen in Armen und Beinen klagte und sich mehrfach übergeben musste, wurde er mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand hoher Sachschaden.

