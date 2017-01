POL-GE: Rauch legt Zugverkehr lahm

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, den 28.01.17, gegen 04.00 Uhr, brannte eine als Vereinsheim genutzte Laube einer Kleingartenanlage an der Uechtingstraße. Die dabei entstandene Rauchentwicklung war so heftig, dass wegen der Sichtbehinderung der Zugverkehr auf der nahe gelegenen Bahnlinie in Absprache mit der Bundespolizei für ca. 30 Minuten eingestellt wurde. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell