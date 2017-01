POL-GE: Autobesitzer stellt "Autoknacker" in Erle

Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, den 26.01.2017, gegen 20:30 Uhr, versuchte ein 47-jähriger Gelsenkirchener auf der Weststraße ein geparktes Auto aufzubrechen. Der 42-jährige Fahrzeugeigentümer ertappte den 47-Jährigen, als dieser mit einem Schraubendreher an der Fahrertür des Wagens hantierte und sprach ihn an. Der Ertappte trat sofort die Flucht an, der 42-Jährige konnte ihn jedoch einholen und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festhalten. Dabei verletzte sich der 47-Jährige leicht. Die Beamten brachten ihn ins Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte in ihn ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

