POL-GE: Beleidigung nach "Schwarzfahrt" gegenüber Polizeibeamten in Buer

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, den 24.01.2017, gegen 15:30 Uhr, kontrollierte ein Mitarbeiter der BoGeStra an der Haltestelle "Hugo" einen 16-jährigen Fahrgast und dessen Mutter in der Straßenbahnlinie 301. Da die beiden ohne gültigen Fahrausweis unterwegs waren und die Herausgabe der Personalien verweigerten, alarmierte der Kontrolleur die Polizei. Die Beiden verhielten sich gegenüber den Einsatzkräften ausgesprochen aggressiv und beleidigten diese aufs Übelste. Nach erfolgter Personalienfeststellung konnten sie jedoch ihren Heimweg antreten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell