POL-GE: Geschwindigkeitskontrollen in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 22.01.2017, kontrollierte die Gelsenkirchener Polizei in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr die Geschwindigkeit auf der Kurt-Schumacher-Straße, in Höhe der Berliner Brücke. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h. Trauriges Ergebnis dieser dreistündigen Kontrollaktion waren 49 Geschwindigkeitsverstöße. "Spitzenreiter" des Tages war ein 21-jähriger Gelsenkirchener, der an dieser Stelle 94 km/h fuhr. Ihn erwarten eine Geldbuße von 200 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Den kontrollierenden Beamten fiel zusätzlich noch ein 36-jähriger Raesfelder auf, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw führte. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Polizisten noch weitere Drogen. Neben einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz drohen ihm aus verkehrsrechtlicher Sicht noch 500 Euro Geldbuße, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei Gelsenkirchen nochmal an alle Verkehrsteilnehmer: " Fahren Sie vorsichtig unter Beachtung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Verkehrs- und Witterungsverhältnisse an. Führen Sie Ihr Fahrzeug niemals unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln!"

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell