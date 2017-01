POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Horst

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, gegen 21:15 Uhr, stellte ein 24-jähriger Gelsenkirchener seinen Pkw an der Bottroper Straße, auf Höhe der Boystraße, am Fahrbahnrand ab. Im Anschluss daran überquerte er die Bottroper Straße, um zu seinem Wohnhaus zu kommen. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 19-jähriger Gladbecker mit seinem Pkw auf der Bottroper Straße in Richtung Gladbeck unterwegs. Obwohl der 19-Jährige noch versuchte zu bremsen, kollidierte er mit dem 24-Jährigen, der aufgrund des Zusammenstoßes schwere Verletzungen erlitt, die stationär in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Lebensgefahr bestand nicht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell