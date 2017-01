POL-GE: Vier Verkehrsunfälle mit Sachschäden und jeweils Alkoholgenuss beim Fahrer

Gelsenkirchen (ots) - 1. Samstag, 21. Januar 2017, 20:10 Uhr, Gelsenkirchen-Rotthausen Bromberger Str. und Mechtenbergstraße Ein 20-jähriger Gelsenkirchener setzte zunächst auf der Bromberger Straße seinen Pkw rückwärts gegen ein parkendes Fahrzeug und fuhr dann ohne Licht weiter. Hierbei wurde er von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Kurze Zeit später kollidierte er auf der Mechtenbergstraße mit einem Taxi, welches im Anschluss gegen einen parkenden Pkw prallte. Sachschaden entstand in Höhe von über 10.000 EUR. Dem Verursacher der Unfälle wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die eingesetzten Beamten sicher.

2. Samstag, 21. Januar 2017, 21:35 Uhr, Gelsenkirchen-Schalke-Nord, Uechtingstraße, Kanalbrücke Hier fuhr ein 27-jähriger Gelsenkirchener in südlicher Richtung auf die Brücke, kam nach links an den Bordstein, um dann auf dem Gehweg gegen den Betonquader einer Baustellenampel zu prallen. Hierbei kam es zu einem Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein war nicht auffindbar.

3. Samstag, 21. Januar 2017, 23:00 Uhr, Gelsenkirchen-Altstadt. Kirchstraße in Höhe der Gildenstraße Hier fuhr ein 51-jähriger Kasache aus Gelsenkirchen mir hoher Geschwindigkeit rückwärts vom Neumarkt auf die Kirchstraße, kam von der Fahrbahn ab und prallte auf der Kirchstraße gegen einen Baum und dessen Schutz. Hierbei betrug der Schaden 25.000 EUR. Dem Unfallverursacher musste ebenfalls eine Blutprobe entnommen werden, seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

