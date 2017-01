POL-GE: Vermisste Person in der Altstadt von Gelsenkirchen aufgefunden

Gelsenkirchen (ots) - Der seit dem 20.01.2017, 22.30 Uhr, aus Gelsenkirchen-Schalke, abgängige 65-jährige Udo. G. konnte am heutigen Abend in der Gelsenkirchener Altstadt durch einen Anwohner angetroffen werden. Dem orientierungslosen Mann geht es gut, er wurde in die Obhut der ihn betreuenden Personen übergeben. Die Polizei hatte den Mann mit zahlreichen Einsatzkräften unter Zuhilfenahme eines Suchhundes, eines Polizeihubschraubers und eines Bootes der Wasserschutzpolizei gesucht.

