POL-GE: Randalierer landest im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots) - Freitag, 20.01.2017, 19:45 Uhr Gelsenkirchen-Schalke, Grenzstr./Bismarckstr.

Ein 35-jähriger Osteuropäer musste nach Streitigkeiten und mehrfach nicht befolgten Platzverweisen in Gewahrsam genommen werden. Obwohl er gefesselt in den Streifenwagen gesetzt wurde,war der deutlich alkoholisierte Mann in der Lage, während seines Transportes den neben ihm sitzenden Beamten anzugreifen und leicht zu verletzten. Daneben gelang es ihm durch einen Fußtritt eine Seitenscheibe des Streifenwagens zu zerstören. Mit Unterstützungskräften wurde er zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

