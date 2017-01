POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

2 weitere Medieninhalte

Gelsenkirchen (ots) - Bereits am Samstag, den 22.10.2016, entwendeten bislang unbekannte Täter/-innen in Erle die Geldbörse einer 44-jährigen Frau aus Herne. Die 44-Jährige besuchte einen Flohmarkt an der Willy-Brandt-Allee und stellte gegen 13:00 Uhr den Verlust ihrer Geldbörse fest. Gegen 17:00 Uhr teilte ihr der Sicherheitsdienst des Flohmarktes mit, dass die Geldbörse gefunden und abgegeben wurde. Als die Hernerin ihr Portemonnaie abholte, stellte sie fest, dass das Bargeld und die EC-Karte fehlten. In der Zeit von 14:10 Uhr bis 14:20 Uhr setzten zwei bislang unbekannte Frauen die EC-Karte rechtswidrig an einem Geldautomaten in Schalke ein und hoben Bargeld ab. Die Überwachungskamera des Geldinstitutes filmte diese Vorgänge. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den hier abgebildeten Personen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell