POL-GE: Herrenlose Rottweiler

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 12:30 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf. Der Anrufer teilte den Beamten mit, dass auf der Schaffrathpromenade zwei herrenlose Rottweiler rumlaufen würden. Ein Mischlingshund sei bereits totgebissen worden. Vor Ort trafen die Polizisten auf die beiden Rottweiler, die in einem Gebüsch um einen leblosen Hund herumliefen. Den Einsatzkräften gegenüber verhielten sich die Beiden friedlich, so dass ein Hundeführer der Polizei die Hunde einfangen und mit Unterstützung der Tierrettung der Gelsenkirchener Feuerwehr ins örtliche Tierheim bringen konnte. Die Gelsenkirchener Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell