POL-GE: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen, hoher Sachschaden

Gelsenkirchen (ots) - Gelsenkirchen-Rotthausen, Hattinger Straße Sonntag, 15.01.17, 01:43h

Ein 24-jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem PKW die Hattinger Straße in FR Süden. In einem Kurvenbereich in Höhe der dortigen Kleingartenanlage überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Auf nasser Straße kam der 24-Jährige während des Überholvorgangs nach links von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen einen PKW, der vor dem Eingang der Kleingartenanlage in FR Nord auf dem unbefestigten Seitenstreifen parkte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person in dem geparkten PKW.

Durch den Aufprall wurde der geparkte PKW nach hinten geschoben und beschädigte hierbei zwei Sperrpfosten. Danach schleuderte der PKW des 24-Jährigen wieder auf die Fahrbahn und fuhr quer über diese in FR Süden. Hier kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch die dortige Hecke und den Maschendrahtzaun. Auf einer Rasenfläche hinter der Hecke kam das Fahrzeug zum Stehen. Der 24-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung beim Führen des Fahrzeugs ergaben, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zwei der Mitfahrer in dem Pkw verletzten sich leicht.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von über 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell