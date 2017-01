POL-GE: Sexueller Übergriff in Horst

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, den 09.01.2017, kam es in der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr in der Marferdingstraße, im Ortsteil Horst, zu einem sexuellen Übergriff. Drei junge, südländisch aussehende Männer belästigten ein 16-jähriges Mädchen. Schlimmere Folgen konnten nur verhindert werden, weil ein Passant mit Hund die drei Angreifer von der Straße aus ansprach. Die Polizei sucht nun nach diesem Mann und weiteren Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder - 8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell