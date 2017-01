POL-GE: Trickbetrug in Hassel

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, den 11.01.2017, gegen 13:30 Uhr, erhielt eine 84-jährige Gelsenkirchenerin einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese gab vor, eine entfernte Verwandte zu sein, die in großer Not sei und dringend Geld brauche. Sie bat die Seniorin um Hilfe. Die Gelsenkirchenerin glaubte der Anruferin und begab sich zu ihrer Bank, wo sie Geld von ihrem Konto abhob. Wieder zuhause, am Eppmannsweg, telefonierte sie erneut mit der vermeintlichen Verwandten. Die teilte ihr mit, dass sie selbst leider nicht kommen könne, weil sie gerade bei ihrer Bank sei. Eine Bankmitarbeiterin werde aber kommen und das Geld abholen. Die Seniorin solle diese vor der Haustür erwarten. Die 84-Jährige übergab das Geld wie verabredete an die vermeintliche Bankangestellte. Die Unbekannte entfernte sich mit dem Geld zu Fuß über den Eppmannsweg in unbekannte Richtung. Am Folgetag stellte die Seniorin in einem Telefonat mit ihrem Sohn fest, dass sie betrogen worden war. Sie erstattete Strafanzeige. Die angebliche Bankmitarbeiterin hatte einen dunklen Teint, war circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 160 bis 165 cm groß, trug eine rote Jacke, eine weiße Wollmütze mit Bommel und eine beige Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und/ oder der flüchtigen Täterin machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).

