POL-GE: Die Bezirksvertreterinnen und -vertreter zu Gast bei der Polizeipräsidentin - Kooperationsvereinbarung mit der Stadt füllt sich mit Leben

Gelsenkirchen (ots) - Am 20.09.2016 hatten Frau Polizeipräsidentin Anne Heselhaus-Schröer und der Oberbürgermeister Herr Frank Baranowski die Kooperationsvereinbarung zur Verbesserung der Sicherheit in Gelsenkirchen unterzeichnet. Ein wesentlicher Bestandteil ist der intensive und regelmäßige Informationsaustausch zum Thema Sicherheit. Für den gestrigen Mittwoch lud die Polizeipräsidentin nun die Gelsenkirchener Bezirksbürgermeister/-innen und deren Vertreter/-innen ins Polizeipräsidium ein. Den zahlreich erschienen Angehörigen der Bezirksvertretungen präsentierten Frau Heselhaus-Schröer und ihre Mitarbeiter die Inhalte der Vereinbarung und nahmen Stellung zu wichtigen Sicherheitsthemen aus Sicht der Polizei Gelsenkirchen. Zum Abschluss der Veranstaltung blieb noch Raum, um die offenen Fragen der Bezirksbürgermeister/-innen und ihrer Vertreter/-innen zu beantworten. Sie sind aufgrund ihrer Nähe und den daraus resultierenden direkten Kontakten zu den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ein wichtiges Bindeglied der Polizei und der Stadtbevölkerung. Beide Seiten zeigten sich sehr erfreut über den regen Austausch. Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass dieser sowohl über aktuelle Ereignisse, als auch über mittel- und langfristige Entwicklungen in der Stadtgesellschaft regelmäßig fortgesetzt werden solle.

