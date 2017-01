POL-GE: Schwerverletzter Fußgänger bei Verkehrsunfall in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, den 10.01.2017, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Wagen die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Innenstadt. Als er bei Grünlicht nach rechts in die Grillostraße abbog, übersah er einen 64-jährigen Fußgänger, der bei Grünlicht die Grillostraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 64-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

