POL-GE: Schwerverletzter nach Messerstich

Gelsenkirchen (ots) - Gegen 16:20 Uhr kam es am heutigen Tag in einer Hofeinfahrt auf der Weberstrasse in Gelsenkirchen-Altstadt zu einem folgenschweren Streit. Zwei 40- und 45-jährige Männer stritten zunächst verbal, als der 45-jährige bulgarischstämmige Gelsenkirchener ein Messer zog und auf seinen Kontrahenten einstach. Der 40-jährige türkischstämmige Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei nahm den Täter fest. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die beiden Männer konnten noch nicht zu der Tat gehört werden, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Eine Mordkommission ermittelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell