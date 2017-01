POL-GE: Sperrung des Hauptbahnhofes in Gelsenkirchen aufgehoben

Gelsenkirchen (ots) - Die Einsatzmaßnahmen der Polizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof sind abgeschlossen. Der Bahnhof ist wieder geöffnet und für den Bahnverkehr, sowie für den öffentlichen Personennahverkehr wieder freigegeben. Der Gelsenkirchener Polizei ist am heutigen Nachmittag eine e-mail übermittelt worden. In dieser e-mail wurde auf eine Gefahr hingewiesen, die von einem der Schließfächer im Bahnhof ausgehen sollte. Die Polizei sperrte und räumte daraufhin, wie bereits berichtet, den Hauptbahnhof und führte umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch. Die Durchsuchungen ergaben, dass von dem Schließfach keine Gefahr ausging. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung des Absenders der e-mail aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass e-mails oder Anrufe dieser Art keinesfalls als "Scherz" betrachtet werden. Sie werden mit aller Konsequenz strafrechtlich verfolgt.

