POL-GE: Brand in einer Imbissstube

Gelsenkirchen (ots) - Am 03.01.2017, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Imbissstube auf der Cranger Straße. Ein 53- jähriger Angestellter säuberte die Fritteuse im Imbiss. Diese entzündete sich aus noch nicht geklärter Ursache. Der 53- Jährige versuchte vergeblich die Flammen mit einer Löschdecke zu ersticken. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand schließlich löschte. Gebäudeteile wurden nicht beschädigt. Insgesamt entstand nur ein geringer Sachschaden. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Angestellten zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

