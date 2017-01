POL-GE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hassel

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, den 04.01.2017, gegen 01:30 Uhr, wendete eine 38-jährige Gelsenkirchenerin ihren Wagen auf der Polsumer Straße, um anschließend in Richtung Norden zu fahren. Während des Wendemanövers ging der Motor ihres Wagens aus. Eine 60-jährige Gelsenkirchenerin, die mit ihrem Auto in nördliche Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug der 38-Jährigen. Rettungswagen brachten den verletzten 35-jährigen Beifahrer der 38-Jährigen und die verletzte 60-jährige Gelsenkirchenerin ins Krankenhaus. Der 35-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung den Heimweg antreten. Die 60-Jährige wurde stationär aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell