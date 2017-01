POL-GE: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Gelsenkirchen und der Staatsanwaltschaft Essen vom 02.01.2017 um 15.41 Uhr Recklinghausen/Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots) - Recklinghausen - Nach dem polizeilichen Einsatz am Montagvormittag in Gelsenkirchen auf der Darler Heide / Darler Straße sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. vor der Tat Kontakt zum mutmaßlichen Täter hatten. Dies gilt insbesondere für zwei Männer, die sich am Tatort aufgehalten haben. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 mit der mit den Ermittlungen beauftragten Polizei Recklinghausen in Verbindung zu setzen.

Wie bereits berichtet kam es am Montag (02.01.) gegen 09:35 Uhr in Gelsenkirchen nach Streitigkeiten zwischen einem 44-jährigen Gelsenkirchener und seiner 42-jährigen Ehefrau zu einer Bedrohungssituation im Ortsteil Erle. Als die Einsatzkräfte der Polizei am Einsatzort Darler Heide / Darler Straße ankamen und auf den Gelsenkirchener trafen, bedrohte dieser die Beamten mit einer Schusswaffe. Mehrfachen Aufforderungen seitens der Beamten, die Waffe wegzulegen kam er nicht nach, sondern richtete die Waffe weiterhin gegen die Einsatzkräfte. Ein Polizeibeamter schoss dem Gelsenkirchener daraufhin ins Bein. Trotz der daraus entstandenen Verletzung richtete der 44-Jährige seine Waffe gegen seinen Hals und schoss. Nach notärztlicher Erstversorgung am Einsatzort brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell