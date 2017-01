POL-GE: Ladendetektiv stellt flüchtigen Ladendieb in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, den 02.01.2017, gegen 17:50 Uhr, beobachtete ein 47-jähriger Ladendetektiv einen 35-jährigen Gelsenkirchener bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße. Der Gelsenkirchener steckte ein Parfüm ein und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den 35-Jährigen an und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Der Gelsenkirchener trat daraufhin eilig die Flucht über die Bahnhofstraße an. Nach wenigen Metern gelang es dem Ladendetektiv den Flüchtigen einzuholen. Dieser schlug und trat sofort auf seinen Verfolger ein, um seine Flucht fortsetzen zu können. Eine 36-jährige Angestellte des Drogeriemarktes half dem 47-Jährigen, der Gelsenkirchener beruhigte sich schließlich, folgte beiden in die Büroräume der Drogerie und wartete dort auf die Polizei. Die Beamten nahmen den Gelsenkirchener vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

