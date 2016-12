POL-GE: Seniorin in Horst beraubt

Gelsenkirchen (ots) - Am 28.12.16, gegen 19:15 Uhr, beraubte ein unbekannter Mann eine 88- jährige Gelsenkirchenerin in ihrer Wohnung auf der Devensstraße. Die Seniorin war auf ihrem Heimweg gerade zu Hause angekommen. Als sie die Wohnungstür aufschloss und eintrat, folgte ihr der Mann, hielt sie fest und drückte sie zur Seite. In der Wohnung durchwühlte er zunächst mehrere Schubladen. Erst als die Gelsenkirchenerin mit der Polizei drohte, flüchtete der Täter. Im Nachhinein stellte die 88-Jährige fest, dass er dabei ihre Brieftasche mit Bargeld und persönlichen Papieren mitgenommen hatte. Sie konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 175 bis 180 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt, mit schlanker Figur und südländischem Erscheinungsbild. Er hatte kurze Haare, einen dünnen Bart und ein gepflegtes Äußeres. Er trug eine Jeanshose und eine dunkle Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und/ oder dem flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell